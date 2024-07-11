Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'deki Okul Mezunları ve Arnavut Türk Kurumları Temsilcilerini Bir Araya Getirdi - Son Dakika
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Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'deki Okul Mezunları ve Arnavut Türk Kurumları Temsilcilerini Bir Araya Getirdi

Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED), Türkiye'deki okullardan mezun olanlar ile Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Arnavut ve Türkler arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlandı. TÜMED, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle 2018'den beri birçok etkinlik düzenleyerek önemli girişimlere katkıda bulunmuştur. Toplantıda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi ve TÜMED Başkanı da konuşma yapmıştır.

11.07.2024 16:10
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Arnavutluk Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından Türkiye'deki okullardan mezun olanlar ile Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Başkent Tiran'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TMV'ye bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş, TÜMED Başkanı Egert Haxhiu ve diğer davetliler katıldı.

TÜMED'den yapılan açıklamada, toplantının Arnavut ve Türkler arasındaki ikili işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde düzenlendiği belirtildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle TÜMED'in 2018'den beri birçok etkinlik düzenleyerek önemli girişimlere katkıda bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Mezunlarımızın kültür, siyaset, ticaret ve eğitim dahil olmak üzere çeşitli mesleki alanlarda başarılı olmaları bizi gururlandırıyor ve güçlendiriyor. Eğitiminizi tamamladıktan sonra Türkiye'den vatanınıza dönerek verdiğiniz katkılar bize daha fazla güven veriyor." ifadesi yer aldı.

Türkiye'de mezun olan Arnavutların yarının umudu ve gelecek nesillere örnek olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, toplantıda Büyükelçi Atay ve TÜMED Başkanı Haxhiu'nun da birer kısa selamlama konuşması yaptığı aktarıldı.???????

Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Diplomasi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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