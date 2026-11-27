Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Her yerde düşeni kaldıran, muhtaca yetişen, yetimi, öksüzü kollayan bir teşkilat olarak artık ülkemizin sınırlarını aşmış, dünya coğrafyasında hizmet üreten bir topluluğuz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Samsun'da "2026 Saha Buluşmaları Programı" kapsamında din görevlileriyle bir araya geldi.

Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, İslamiyet'in evrensel bir din olarak gönderildiğini hatırlattı.

Dünyada yaşayan 8 milyarı aşkın insanın yaklaşık 2 milyarının Müslüman olduğuna dikkati çeken Arpaguş, sorumluluk alanının 2 milyar insanla sınırlı görülemeyeceğini vurguladı. Arpaguş, "Bu aziz dini kabul edenlere 'ümmet-i icabet' diyelim. Geride kalanlardan bigane kalamayız. Ümmet-i davete bu aziz dini tebliğ etmek gibi bir vazifemiz olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Dünya coğrafyasında hizmet üreten bir topluluğuz

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 150'ye yakın ülkede faaliyet yürüttüğünü dile getirdi.

Diyanet teşkilatının dünyanın her yerinde beklenen ve yolu gözlenen bir teşkilat haline geldiğini belirten Arpaguş, "Her yerde düşeni kaldıran, muhtaca yetişen, yetimi, öksüzü kollayan bir teşkilat olarak artık ülkemizin sınırlarını aşmış, dünya coğrafyasında hizmet üreten bir topluluğuz. Dolayısıyla projektörlerimizi sadece Türkiye sınırları içinde ya da sadece görev yaptığımız şehirlerle sınırlı düşünme lüksüne sahip değiliz." dedi.

Arpaguş, din görevlilerinin kendilerini mesleki anlamda daima güncel tutmak zorunda olduğunun altını çizerek, görevlilerin mesleğini ifade edecek bilgi ve birikime sahip olmasının, kendisini geliştirmesinin ve güncel tutmasının önemine işaret etti.

Toplumu bu topraklarda ayakta tutan en önemli hususlardan birinin Kur'an-ı Kerim'e bağlılık olduğunu vurgulayan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Devlet büyüklerimiz Türkiye Yüzyılı'ndan, Terörsüz Türkiye'den bahsediyor. Bu coğrafyada ayakta kalacaksak, geçmişten günümüze bize emanet edilen bu devleti ebed müddet yapabileceksek, işte bu kardeşlik tohumunu ekmek, en ücra köşelere kadar görev yaptığımız bu topraklarda bu bilinçle hareket etmek ve insanlarımız arasında yapıştırıcı, birleştirici rolü üstlenerek kardeşliği ikame etmek için çaba sarf etmek zorundayız."

Din görevlileriyle toplantı

Bu arada, Samsun İl Müftülüğünde il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleriyle istişare toplantısında bir araya gelen Başkan Arpaguş, il genelinde yürütülen din hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar, talepler ve din hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyaretler

Arpaguş, Samsun programı kapsamında Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmelerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yerel yönetimler arasında gerçekleştirilen işbirlikleri ve yürütülen hizmetler ele alındı.

Arpaguş, Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret etti.