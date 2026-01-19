Arsuz Belediye Başkanı Üstün, İlkokul Öğrencilerinin Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
Arsuz Belediye Başkanı Üstün, İlkokul Öğrencilerinin Karne Heyecanına Ortak Oldu

19.01.2026 16:28  Güncelleme: 17:34
Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Kozaklı Mahallesi İlkokulu'nda düzenlenen karne etkinliğiyle öğrencilere destek verdi ve eğitim ile çocuklara yönelik hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Kozaklı Mahallesi İlkokulu'nda düzenlenen karne etkinliğinde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Üstün, daha önce sözünü verdiği döner etkinliği sözünü de tuttu.

Kozaklı Mahallesi İlkokulu'nda karnelerini alan öğrencilerle yakından ilgilenen Üstün, çocukların mutluluğunun her şeyden değerli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlara verdiğimiz sözleri tutmak ve bu mutluluğa ortak olmak bizim için çok kıymetli" dedi.

Okul ziyaretinin ardından saha çalışmalarını sürdüren Üstün, Kışla ve Nergizlik mahallelerinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Üstün, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini dile getirdi.

Arsuz Belediyesi olarak eğitime, çocuklara ve mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Üstün, vatandaşlarla birebir temas kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Sami Üstün, Kozaklı, Güncel, Karne, Son Dakika

