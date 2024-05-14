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(HATAY) - Arsuz Belediyesi, Karaağaç Sahil Yürüyüş Yolu'nda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Arsuz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Sahil Yürüyüş Yolu'nda bordür taşı örme, boyama, yol tesviye ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıyor.

Belediye, sahil kenarında rahat ve güvenli bir şekilde yürüyüş yapmak, denize girmek ve ailesiyle zaman geçirmek isteyen vatandaşlar için huzurlu bir ortam yaratmayı hedefliyor.