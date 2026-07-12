Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi tedavi altına alındı.
Pirinçlik Mahallesi'nde denize giren B.V. (24), M.A. (46) ve E.K. (10) boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan ve ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Boğulma Tehlikesi: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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