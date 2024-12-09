Arsuz'da Çevre Kirliliği ile Mücadele: İzinsiz Reklam Tabelaları Kaldırılıyor

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(HATAY)- Arsuz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde sürdürülen çevre kirliliği ile mücadele çalışmaları kapsamında, yol kenarlarındaki izinsiz asılan reklam tabelaları kaldırılıyor.

Arsuz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yetki ve sorumluluk alanındaki meydan, cadde ve refüjlerde izinsiz asılan reklam tabela ve direklerin kaldırılması için harekete geçti. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olmasının yanı sıra izinsiz olarak asılan branda ve afişler, gelişigüzel konuşlandırılan tabelalara ilişkin vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Arsuz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz asılan malzemeleri kaldırdı. Öte yandan kamuya açık alanlarda Reklam ve Tabela Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak tabela, afiş, el ilanı ve branda asanlara uyarıda bulunan ekipler, estetiği olumsuz yönde etkileyen, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan kişilerle mücadeleye devam edileceğini belirterek denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini dile getirdi.