Arsuz'un Üçgüllük Mahallesi'nde Çok Amaçlı Salon Projesi'nin Yapımı Başladı

(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Üçgüllük Mahallesi'nde projelendirilen çok amaçlı salona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Üstün, Üçgüllük Mahallesi'nde projelendirilen çok amaçlı salona ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların uzun süredir beklediği projenin inşaat çalışmalarının hızla ilerlediğini belirten Üstün, şunları kaydetti:

"Üçgüllük halkının uzun zamandır eksikliğini hissettiği Çok Amaçlı Salon Projesi'nin yapımına başladık. Geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Çok Amaçlı Salonumuzun beton dökümlerine bugün itibariyle başladık. Mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlayacağımız projemiz şimdiden Arsuz'umuza hayırlı olsun. Memleketimizin her köşesinde daha modern ve daha yaşanabilir bir Arsuz yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz."