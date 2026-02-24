Arsuz Belediyesi, Pirinçlik Futbol Sahası'nı Hizmete Hazır Hale Getirdi - Son Dakika
Arsuz Belediyesi, Pirinçlik Futbol Sahası'nı Hizmete Hazır Hale Getirdi

24.02.2026 17:55  Güncelleme: 23:55
Arsuz Belediyesi, Pirinçlik Mahallesi'nde tamamlanan futbol sahasını hizmete sundu. Belediye Başkanı Sami Üstün, sahayı gençler ve çocuklar için önemli bir merkez olarak tanımladı.

(HATAY) - Arsuz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Pirinçlik Futbol Sahası hizmete hazır hale geldi. Belediye Başkanı Sami Üstün, "Yakın zamanda resmi açılışı gerçekleştirilecek olan saha, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir merkez olacak" dedi.

Arsuz'un Pirinçlik Mahallesi'nde spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında hayata geçirilen futbol sahası, çevre mahallelerin de ortak kullanımına sunulacak.

Üstün; tesisin yalnızca bir futbol sahası olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşam alanı niteliği taşıdığını vurguladı. Üstün açıklamasında, şunları kaydetti:

"Pirinçlik Futbol Saha'mız çevre mahallelerimizin de ortak kullanımına uygun olarak; WC, soyunma kabinleri, park alanı ve spor aletleriyle ve akşam aydınlatmasıyla vatandaşlarımızın hizmetine hazır. Pek yakında açılışını gerçekleştireceğimiz sahamız şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Arsuz Belediyesi olarak hemşehrilerimizin daha konforlu, daha modern ve daha yaşanabilir bir Arsuz'da yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda resmi açılışı gerçekleştirilecek olan saha, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir merkez olacak."

Kaynak: ANKA

