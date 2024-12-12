Arsuz'da Yeni Spor Tesisi Açılışa Hazırlanıyor

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(HATAY)- Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Karaağaç Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek 'Suni Çim Saha ve Arsuz Belediyesi Karaağaç Kapalı Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Arsuz Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmesi amacıyla projelerine devam ediyor. Hatay genelinde en fazla spor kulübünü bünyesinde barındıran Arsuz'da tesisleşme devam ediyor. Karaağaç Spor Tesisleri'nin yanında bulunan sahanın suni çim sahaya dönüştürülme ve Arsuz Belediyesi Karaağaç Kapalı Spor Kompleksi çalışmaları bitme aşamasına geldi.

Yapımı süren suni çim saha, UEFA standartlarında, resmi müsabakalara uygun bir şekilde hazırlanıyor. Seyirci tribünü, soyunma odaları, hakem odası gibi odaların da yer aldığı yan saha olarak tanımlanan suni çim saha, yılbaşından önce tamamlanacak.

Ayrıca Arsuz Belediyesi Karaağaç Kapalı Spor Kompleksi'nin de kısa sürede açılışı gerçekleştirilecek.