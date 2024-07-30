Artan domuz popülasyonu canlarından bezdirdi: Tarlalarını ekemez hale geldiler - Son Dakika
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Artan domuz popülasyonu canlarından bezdirdi: Tarlalarını ekemez hale geldiler

Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan vatandaşlar, popülasyonu artan domuzların verdiği zarar sebebiyle tarlalarını ekemez hale geldi. Ayıların ardından domuz popülasyonunda da ciddi bir artış yaşanıyor. Domuzlar, çiftçilikle uğraşan vatandaşları büyük ölçüde verim kaybına uğratmıştır. Bu durum nedeniyle çiftçiler, tarlalara ekin ekmemekte çözüm bulmuşlardır. Vatandaşlar, ayı ve domuzların bölgede problem oluşturduğunu ve tedirginlik yaşadıklarını belirtmiştir. Devletin bu konuya el atması gerektiği vurgulanmıştır.

30.07.2024 22:20
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Artan domuz popülasyonu canlarından bezdirdi: Tarlalarını ekemez hale geldiler

Ayı derdi bitmeden domuz sorunu başladı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde yaşayan vatandaşlar, popülasyonu artan domuzların verdiği zarar sebebiyle sebebiyle tarlalarını ekemez hale geldi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ayıların ardından domuz popülasyonunda da ciddi bir artış yaşanıyor. Yüzde 67'si ormanlarla kaplı Kastamonu'da, Ağlı, Küre, İnebolu, Doğanyurt, Cide, Şenpazar, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde sık sık ayı ve domuzlar görülüyor. Sürü halinde gezen domuzlar, Küre ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşları canından bezdirdi. Son yıllarda domuzlar girdikleri tarlaları talan etmeye başladı. Yaşanan durumun ardından büyük ölçüde verim kaybı yaşayan çiftçiler ise çözümü tarlalara ekin ekmemekte buldu.

"Ziraat işlerini bıraktık domuzların yüzüne"

Küre ilçesi Ecevit Uzunöz köyünde yaşayan Vasıf Ünlü, ayı ve domuzların bölgede problem oluşturmaya başladığını belirterek, "Vahşi hayvan olduğundan dolayı korkuyoruz. Elimizde sadece sopa var, silahımız da yok. Bundan dolayı korkuyoruz. Geçtiğimiz yıl hayvanlara saldıran ayı da oldu. Kış mevsimi kısa sürdüğünden dolayı ayılar da inlerinde kalamadı. Şimdi de yiyecek arıyorlar diye yerleşim yerlerine kadar geliyorlar. Bu yüzden şehir merkezlerine ya da yol kenarlarına kadar iniyorlar. Korktuğumuz için hayvanları evimize yakın alanlarda otlatıyoruz. Bir de domuz çok fazla. Domuzların yüzünden artık ekin ekemiyoruz. Şu anda tarlalarımızda artık hep hayvanlar geziyor. Domuzların yüzünden ziraat işlerini bıraktık. Sadece hayvanları otlatıyoruz, yulaf ekiyoruz. Domuzlar ekin bırakmıyor, kazıyorlar, tarlalarımızı karıştırıp gidiyorlar. Bundan dolayı ekin ekemiyoruz" diye konuştu.

"İlçemizde fazlasıyla hem ayı hem de domuz var"

Küre ilçesi Camili köyünde yaşayan Mustafa Küloğlu ise, "Hayvanları otlatmaya çıkarttığımız zaman, patika yollarda hem domuz hem de ayı izlerini görüyoruz. İlçemizde fazlasıyla hem ayı hem de domuz var. Bundan dolayı büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hayvan otlatmaya giderken tedirgin oluyoruz, acaba karşımıza çıkar mı diye düşünüyoruz. Bu konuya devletimizin bir el atması lazım. Bu hayvanların popülasyonu artıyor, zaman geçtikçe insanlara karşı saldırgan da olabilirler. Şu anda bir şey yapmıyor diye düşünülüyor ama ileride bize ya da hayvanlara saldırabilir. Bu yüzden bir önlem alınması gerekiyor. Artık tehlikeli hale gelmeye başladılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Küre, Hayvan Hakları, Tarım, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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