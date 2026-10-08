Arter, dünyanın sonu fikrini ele alan yeni grup sergisini 3. kat galerisinde açtı

Çağdaş sanat alanı Arter, koleksiyonundan derlenen ve dünyanın sonu fikrini varoluşsal, ekolojik ile politik boyutlarıyla ele alan "Sonra yok. Sonrası şimdi." başlıklı yeni grup sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Delfin Öğütoğulları'nın üstlendiği sergi, Arter'in 3. kat galerisinde açıldı. Başlığını, Cormac McCarthy'nin kıyameti tekil ve nihai bir olay yerine dünyanın tükenen gerçekliği üzerinden sorgulayan "Yol" (The Road) adlı romanından alan sergi, dünyanın sonunu gelecekteki uzak bir tehdit olarak değil, sürekli yeniden üretilen mevcut bir durum şeklinde konumlandırıyor.

Popüler kültürde sıkça işlenen ani felaket senaryolarının gizlediği görünmeyen gerçeklere odaklanan seçki, radyasyon, hidrokarbonlar, plastikler ve küresel ısınma gibi etkileri yeryüzündeki insan varlığından dahi uzun sürecek faktörlerin yarattığı yavaş çöküşü görünür kılmayı amaçlıyor.

İzleyicileri felaket haberleri aktaran hayali ekranlar ya da ıskartaya çıkarılmış cihaz yığınları gibi çağrışımlarla karşılayan sergide, Can Altay, Halil Altındere, Thomas Bayrle, Nermin Er, Ceal Floyer, Alison Knowles, Jaroslaw Kozlowski, Alicja Kwade, Nicholas Mangan, Olaf Metzel, Nam June Paik, Gerhard Richter & Sigmar Polke, James Richards, Gerhard Rühm, Necla Rüzgar, Hrair Sarkissian, Sin Wai Kin, Amikam Toren, Nasan Tur ve Wolf Vostell'in yapıtları yer alıyor.

Pazartesi hariç haftanın her günü ziyarete açık olan Arter, salı-pazar günleri 11.00-19.00, perşembe günleri ise 11.00-20.00 saatlerinde gezilebiliyor. Tüm sergiler, 24 yaş altı ziyaretçilere her gün, tüm sanatseverlere ise perşembe günleri ücretsiz sunuluyor.