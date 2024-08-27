Arterin Çevrim İçi Rehberli Turları Yeniden Başlıyor

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Katılımcıları sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik eden Arterin çevrim içi rehberli turları 2 Eylül'de yeniden başlayacak.

Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen ve güncel sergilerle şekillenen turlarda, rehberler tarafından farklı temalar altında bir araya getirilen eser seçkileri ekranlar aracılığıyla katılımcıların yorumuna açılacak.

Yeni sezonun ilk çevrim içi rehberli turu, 2 Eylül'de 19.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Sınırlı sayıda katılımcıyla, ücretsiz olarak yapılacak turlara katılmak için "turlar@arter.org.tr" adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arterin fiziksel ortamda düzenlenen turları ise pazartesi hariç her gün, 13.00 ile 15.00'te devam ediyor. Ayrıca her cumartesi 12.00'de İngilizce rehberli turlar düzenleniyor.