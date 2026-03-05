'Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim'

05.03.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü.

VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Benim bir yanım eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Yeter diyoruz artık, kardeşlik olsun. Artık anneler, babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin, çocuklar da dağa gitmesin" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. 4'üncü yılda da eylemlerini sürdüren aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti İl Binası'na kadar slogan atmadan sessizce yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden dolayı DEM Parti İl Binası'ndan da müzik sesi açılmadı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 15 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Önümüzde Ramazan Bayramı var ama bizim için bu bayram da buruk geçecek. Benim bir yanım eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Yeter diyoruz artık, kardeşlik olsun. Artık anneler, babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin, çocuklar da dağa gitmesin. Dağa giden bütün çocuklara sesleniyorum. Gelsinler devlet güçlerimize teslim olsunlar. Hayatlarını kaldıkları yerden devam etsinler. Şerima kızım eğer sen beni duyuyorsan, beni görüyorsan yıllardır ben senin peşindeyim. Seni zorla dağa götürmüşler kızım. Ne olur gel, orası senin yerin değil. Yeter artık ben hastayım, yoruldum artık. Yıllardır senin için mücadele veriyorum. Ne olur onların silahını bırak gel devlet güçlerine teslim ol. Sen bu bayrağın altında doğmuşsun, yine bu bayrağın altında öl. Gel kaldığın yerden yine hayatını devam et" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:51:24. #.0.4#
SON DAKİKA: 'Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.