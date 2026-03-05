VAN'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önüne yürüdü. Eyleme dağa kaçırılan kızı Şerima için katılan Nazlı Sancar, "Benim bir yanım eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Yeter diyoruz artık, kardeşlik olsun. Artık anneler, babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin, çocuklar da dağa gitmesin" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. 4'üncü yılda da eylemlerini sürdüren aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla DEM Parti İl Binası'na kadar slogan atmadan sessizce yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinden dolayı DEM Parti İl Binası'ndan da müzik sesi açılmadı.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, 15 yıldır kızından haber alamadığını belirterek, "Önümüzde Ramazan Bayramı var ama bizim için bu bayram da buruk geçecek. Benim bir yanım eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahları gömelim. Yeter diyoruz artık, kardeşlik olsun. Artık anneler, babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin, çocuklar da dağa gitmesin. Dağa giden bütün çocuklara sesleniyorum. Gelsinler devlet güçlerimize teslim olsunlar. Hayatlarını kaldıkları yerden devam etsinler. Şerima kızım eğer sen beni duyuyorsan, beni görüyorsan yıllardır ben senin peşindeyim. Seni zorla dağa götürmüşler kızım. Ne olur gel, orası senin yerin değil. Yeter artık ben hastayım, yoruldum artık. Yıllardır senin için mücadele veriyorum. Ne olur onların silahını bırak gel devlet güçlerine teslim ol. Sen bu bayrağın altında doğmuşsun, yine bu bayrağın altında öl. Gel kaldığın yerden yine hayatını devam et" dedi.