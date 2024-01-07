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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan sonrası temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan sonrası temizlik çalışması başlatıldı

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda, endüstriyel dağcılar tarafından yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar temizleniyor. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekipleri çalışmalara başladı. Profesyonel endüstriyel dağcılar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmanarak riskli taş ve kayaları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan sonrası temizlik çalışması başlatıldı
07.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:47
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ARTVİN'de meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Artvin- Ardahan kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Kentte etkili olan sağanak sonrası dün akşam saatlerinde Artvin-Ardahan kara yolunun 22'nci kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, yola aktı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda Karayolları ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Heyelan anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.  Son günlerde heyelanlarla taş ve kaya düşmelerinin sıkça yaşandığı bölgede, profesyonel endüstriyel dağcılar, trafiğe kapatılan Artvin-Ardahan kara yolunda güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı. Dağcılar, riskli taş ve kayaları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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