Artvin-Ardahan kara yolunda tır kayması sonucu ulaşım yeniden sağlandı - Son Dakika
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Artvin-Ardahan kara yolunda tır kayması sonucu ulaşım yeniden sağlandı

Artvin-Ardahan kara yolunda tır kayması sonucu ulaşım yeniden sağlandı

Artvin'de meydana gelen tır kayması sonucu kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda, karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşım yeniden sağlandı. Evren Kurt'un kullandığı tır, yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı. Tırın dorsesi kara yolunu tamamen kapattığı için ulaşım bir süreliğine durdu. Ancak karayolları ekipleri, iş makinesi yardımıyla tırı güvenli bir noktaya çekerek kara yolunu tekrar ulaşıma açtı.

16.05.2024 21:03
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Artvin'de tırın kayması sonucu kapanan Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Evren Kurt'un kullandığı 53 AAD 333 plakalı tır, yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı.

Tırın dorsesinin her iki şeridi de kapattığı kara yolunda ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Karayolları ekipleri iş makinesiyle tırı güvenli bir noktaya çekerek kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin-Ardahan kara yolunda tır kayması sonucu ulaşım yeniden sağlandı - Son Dakika

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