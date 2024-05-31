Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını basın açıklaması yaparak protesto etti. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Merkez Kütüphanesi önünde bir araya gelerek İsrail karşıtı sloganlar attı. Açıklamada, İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef aldığı ve Gazze'de soykırım yaşandığı vurgulandı. Ayrıca, AÇÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam da Arhavi Merkez Camisi önünde tek kişilik bir gösteri gerçekleştirdi.

31.05.2024 15:45
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Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını basın açıklaması yaparak protesto etti.

AÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde organize edilen protesto için öğrenciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Merkez Kütüphanesi önünde bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Rabia Keskin, İsrail'in sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Gazze'de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırımın yaşandığını belirten Keskin, "İsrail'in saldırıları altında masum sivillerin acıları her geçen gün artmakta, bebekler, çocuklar, kadınlar, masum hayatlar, terör devleti siyonist İsrail'in baskısı altında yitip gitmektedir. Uluslararası anlaşmaları ve hukuk kurallarını hiçe sayan Netanyahu ve çetesi, bu cinayetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir soykırımı pervasızca sergilemektedir." dedi.

Keskin, siyonizm ideolojisiyle bölgenin kan gölüne çevrildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Filistin halkının insani, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları yıllardır sistematik bir şekilde ihlal edilmektedir. Son olarak Refah'taki çocukları hedef alan saldırılarla insanlığa karşı en rezil, acımasız suçlardan birini daha işleyen İsrail'in, sistematik bir şekilde yürütülen soykırım ve masum canları katletmesi kabul edilemez hale gelmiş olup, katliamlar uzun süredir tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. Filistin halkına destek olmaya davet ediyor ve bu acımasız soykırımcı siyonist terör devleti İsrail'i lanetliyoruz."

Öte yandan AÇÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam, Arhavi Merkez Camisi önünde "Filistin'deki Bebeklerin Çaresizliği" adlı tek kişilik gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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