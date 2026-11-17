Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Küresel İklim Zirvesi COP31'e sundukları 23 projeden 17'sinin kabul edildiğini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam ettiğini belirtti.

Üniversite olarak COP31'e 23 proje sunduklarını ve bunlardan 17'sinin kabul edildiğini vurgulayan Aydın, projelerle iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmaları ve çözüm önerilerini uluslararası paydaşlarla buluşturacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, projeler arasında suların daha verimli kullanılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve küresel ısınmaya sebep olacak yanlış uygulamalarla ilgili çalışmaların yer aldığına işaret ederek, "Bunların önemli bir kısmını üniversitemizin kampüslerine de uygulayacağız." dedi.

Artvin'i ve üniversiteyi COP31'de temsil etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Aydın, akademisyenleri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Aydın, üniversite olarak COP31'de sunacakları "Karadeniz için Yeşil Bir Çözüm Olarak Bakir Ormanların Korunması" adlı projede, ormanların karbon depolama ve su kaynaklarını korumadaki rolünün ele alınacağını aktardı.

Hopa ilçesinin heyelan duyarlılık haritalarının çevrim içi Afet Bilgi Bankasına aktarılması ile kampüslerde enerji tüketimi ve karbon salımının yapay zeka desteğiyle izlenmesine yönelik projelerinin bulunduğunu belirten Aydın, iklim değişikliğinin öğrencilerin yaşam maliyetlerine etkisini inceleyen "Artvin Öğrenci İklim Maliyeti Endeksi Projesi" ile kampüslerde yağmur suyunun toplanmasını ve kullanılmış suyun arıtılarak yeniden değerlendirilmesini öngören proje hakkında da bilgi verdi.