Artvin\'de 300 metre uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü, 2 çocuğu yaralandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Hızır Beyaz (49) hayatını kaybetti. Kazada, Beyaz'ın 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Cevizli köyü mezrasında meydana geldi. Hızır Beyaz'ın kontrolünü yitirdiği 34 DVH 802 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, Yusufeli Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonete ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Beyaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hızır Beyaz'ın çocukları M.A.B. (19) ve A.B. (14) bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyaz'ın cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Hızır Beyaz'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocukların ise yoğun bakım tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.