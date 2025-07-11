Artvin\'de 5 Bin Alabalık Yavrusu Salındı

Artvin'de Hatila Vadisi Milli Parkı içindeki dereye 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla Artvin'de derelere yönelik balık salımı çalışması devam ediyor.

Hatila Deresi'ndeki balık salımı etkinliğine katılarak çalışmaları yerinde inceleyen Vali Turan Ergün, geçen yıl 4 bin, bu yıl ise 5 bin alabalık yavrusunun aynı dereye bırakıldığını belirtti.

Bu yıl hedeflenen program tamamlandığında il genelindeki derelere son iki yılda bırakılan alabalık yavrusunun 129 bine ulaşacağı bilgisini paylaşan Ergün, "Hatila Deresi'ne saldığımız yavrular, aslında buradaki anaçlardan elde edilen yavrular. Bu yavrular yine kendi doğal alanına salınmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Ergün, Artvin'in orman ve su cenneti bir şehir olduğunu vurgulayarak, temiz ve soğuk akarsularıyla kentin kırmızı benekli alabalığın yetişmesine elverişli ortama sahip olduğunu söyledi.

Artvin'in derelerine 2003'ten bu yana 5 milyon civarında kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldığını aktaran Ergün, doğaya, ekosisteme ve biyoçeşitliliğe katkı sağlandığını ifade etti.

Ergün, kırmızı benekli alabalığın yetişmesine uygun tüm derelerde bu çalışmaların devam edeceğini, yıl içinde 60 bin alabalık yavrusunun daha doğal yaşam alanlarındaki derelere bırakılacağını bildirdi.