Artvin'de 73 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Artvin'de 73 Aranan Kişi Yakalandı

10.07.2026 17:23
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Artvin'de emniyet ve jandarma, aranan 73 kişiyi yakaladı. 20 yıl ceza alan 2 kişi de var.

Artvin'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 73 kişi yakalandı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim ve operasyonlar düzenlendi.

Yürütülen çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 2 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 19 kişi yakalandı.

Açıklamada, ayrıca ifadeye yönelik aranan 44 kişinin de yakalanmasıyla toplam 73 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Artvin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de 73 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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