Artvin'de Ahilik Haftası töreni düzenlendi, Vali Ergün esnafa seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Ahilik Haftası töreni düzenlendi, Vali Ergün esnafa seslendi

Artvin\'de Ahilik Haftası töreni düzenlendi, Vali Ergün esnafa seslendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Vali Turan Ergün, ahiliğin dürüstlük ve dayanışma mirası olduğunu belirterek esnafın haftasını kutladı; yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi.

Artvin'de, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Turan Ergün, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün emeği, ahlakı, dürüstlüğü ve dayanışmayı esas alan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Artvin'in üretimine, ticaretine ve toplumsal hayatına katkı sunan esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Ergün, ahilik geleneğinin geçmişten geleceğe taşınması gereken önemli değerler barındırdığını ifade etti.

Ergün, "Ahilik, esnaf ve sanatkarları mesleki ve ahlaki ilkeler etrafında bir araya getiren, üretimde kaliteyi, ticarette dürüstlüğü ve toplum hayatında dayanışmayı esas alan köklü bir teşkilatlanmadır." dedi.

Konuşmaların ardından ilde yılın ahisi seçilen Hakkı Seyhan, yılın kalfası Muhammet Ateş ve yılın çırağı Ela Avcı'ya plaket ve belgeleri verildi.

Program, katılımcılara pilav ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Turan Ergün, Hükümet, Ekonomi, Artvin, Kültür, Güncel, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Ahilik Haftası töreni düzenlendi, Vali Ergün esnafa seslendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:02:57. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Ahilik Haftası töreni düzenlendi, Vali Ergün esnafa seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement