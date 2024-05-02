Artvin'de otomobile çarpan kuşa esnaf kalp masajıyla müdahale etti - Son Dakika
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Artvin'de otomobile çarpan kuşa esnaf kalp masajıyla müdahale etti

Artvin\'de otomobile çarpan kuşa esnaf kalp masajıyla müdahale etti

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarpan kuş, yere düştü. Durumu fark eden esnaf Diana Yılmaz, kuşun kalp atışlarının durduğunu fark ederek kalp masajı yaparak kuşun yeniden nefes almasını sağladı. Kuş daha sonra su ve yem verilerek iyileştirildi.

02.05.2024 15:23
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde otomobile çarparak yere düşen kuşa, esnaf kalp masajıyla müdahale etti.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir otomobilin camına çarpan kuş, yere düştü.

Durumu fark eden esnaf Diana Yılmaz, yerde hareketsiz yatan kuşun, kalbinin atmadığını ve nefes alamadığını fark edince kuşun göğsüne, parmağıyla kalp masajı yaptı. Kuş, bir süre sonra yeniden nefes almaya başladı.

Kendine geldikten kuşa sonra su ve yem verildi.

Yılmaz'ın kuşa masaj yaptığı anları, esnaf arkadaşı Funda Ergül cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de otomobile çarpan kuşa esnaf kalp masajıyla müdahale etti - Son Dakika

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