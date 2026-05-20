Artvin'de Geri Dönüşüm Yarışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Geri Dönüşüm Yarışı

20.05.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de, geri dönüşüm temalı motorsuz araç yarışı 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yapıldı.

ARTVİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Yap, Tasarla, Yarış' temasıyla geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçların katıldığı araba yarışı düzenlendi. Yarışa katılanlar 900 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Yap, Tasarla, Yarış' temasıyla yarış düzenlendi. Yarışmacılar, hurda ve atıl malzemelerden dört tekerlekli ürettiği motorsuz araçlarla 900 metrelik eğimli parkurda mücadele etti. Tencereden direksiyonu, tahta ve demirlerden kaporta ile tek kişilik koltuktan üretilen araçlar rakipleriyle kıya sıya mücadele etti. Sürücü ve itici olmak üzere ikişerli gruplar halinde 15 araç 30 kişinin katıldığı yarışmada kontrolün kaybeden bazı sürücüler hafif çapta kazaya karıştı. Vatandaşların heyecanla takip ettiği yarışta dereceye girenlere para ödülü verildi.

'ARACIMIZI SANAYİDEKİ HURDA PARÇALARDAN TOPLADIK'

Yarışmanın birincisi Yunus Emre Uzun da zorlu mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Aracımızı sanayideki hurda parçalardan topladık. Sadece lastikleri dışarıdan aldık, gerisi tamamen el emeği. 2022'den beri yarışlara katılıyoruz, daha önce birinci ve ikinci olmuştuk, 2026'da yeniden birincilik nasip oldu. Çok heyecanlı bir yarıştı, rakiplerimizle kıyasıya mücadele ettik" dedi.

'DİREKSİYONU TENCEREDEN YAPTIK'

Yarışmada üçüncü olan İsrafil Avcı, araçlarını 19 Mayıs anısına Bandırma Vapuru'na benzettiklerini belirterek, "Direksiyonunu tencereden yaptık. Tekerleklerini bahçe makinesinden aldık. Tamamen atık malzemeler kullanarak bu aracı tasarladık" diye konuştu.

Babasıyla birlikte yarışan pilot Doruk Şatır ise "Babam kopilot, ben pilot oldum. Tekerlekler hariç koltuk, tahta ve demirleri dışarıdan atık olarak bulduk ve aracımızı dört kişiyle bir günde tasarladık" ifadelerini kullandı. Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Resul Arda Yiğit de okuldaki geri dönüşüm malzemelerini kullanarak makine bölümüyle ortaklaşa el emeği bir araç ürettiklerini söyledi.

Yarışa katılan İrfan Kuzu ise "Yeni bir tasarım yaptık ve üç aşamalı bir fren sistemi kurduk. El arabası lastikleri, atık borular, kullanılmış vidalar ve ipler kullanarak, sıfır malzeme almadan bu aracı ürettik" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Geri Dönüşüm Yarışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:14:19. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Geri Dönüşüm Yarışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.