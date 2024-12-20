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Artvin'de heyelan anları görüntülendi

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Artvin'de heyelan, cep telefonu kamerasına yansıdı; araç yokluğu facianın önüne geçti.

20.12.2024 09:01
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Artvin'de heyelan anı kamerada

ARTVİN - Artvin'de etkili yağışlar ve eriyen karların neden olduğu heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Demirciler köyü, Hopa-Borçka karayolunda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. O esnada bölgede olan araçla seyir halinde olan vatandaşlar heyelanı görünce durdu. Bir vatandaşın heyelanlı alana video çektiği sırada heyelan yeniden devam etti ve o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin\'de heyelan anları görüntülendi
Kaynak: İHA

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