CENAZELERİ ÇIKARILDI
Artvin'de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Turhan (37) ile yanındaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını altından çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin ardından, toprak altındaki otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Heyelan Faciası: 4 Arkadaşın Cenazeleri Bulundu - Son Dakika
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