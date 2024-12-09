Artvin\'de Heyelan Faciası: 4 Genç Hayatını Kaybetti

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Artvin'de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobile bulunan sürücü Murat Turhan (37), Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 arkadaşın cenazeleri toprak yığını arasından çıkarılarak, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cenazelerin ardından toprak altında kalan otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden alınması için çalışma sürüdülüyor.