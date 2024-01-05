Artvin\'de Heyelan Nedeniyle Yusufeli-Erzurum Karayolu Ulaşıma Kapandı

ARTVİN'de, sağanak sonrası tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle Yusufeli- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kaya parçalarıyla dolan ve kapanan yolda temizlik çalışması başlattı.

Kentte etkili olan sağanak sonrası Yusufeli- Artvin karayolunun 10'uncu kilometresinde, saat 21.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, Deriner Tüneli'nin çıkışına aktı. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında tünelden araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda jandarma ekipleri önlem aldı. Karayolları ekipleri de yolda, temizlik çalışması başlattı.