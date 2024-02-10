Artvin\'de heyelan nedeniyle yol kapanması, AK Parti Milletvekili Faruk Çelik yolda kaldı

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ARTVİN'de heyelan ile yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları yola aktı. Ekipler, kapanan Artvin- Borçka karayolunu açmak için heyelan riski nedeniyle çalışma başlatamazken, Artvin'e gitmekte olan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yolda kaldı.

Kentte saat 21.00 sıralarında Artvin- Borçka karayolunun 8'inci kilometresi Sümbüllü Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaları, karayoluna aktı. Ulaşıma kapanan yolda, araç kuyruğu oluştu. Bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle yol temizleme çalışmalarına başlayamadı. Yaklaşık 3 saattir ulaşıma kapalı olan yolda jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Aday tanıtım toplantısı programları kapsamında bölgede bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de heyelan nedeniyle yolda kaldı. Yetkilerden bilgi alarak incelemelerde bulunan Çelik, farklı güzergahtan Artvin'e geçti.