Artvin'de Heyelanlar Can Kaybı Yok - Son Dakika
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Artvin'de Heyelanlar Can Kaybı Yok

Artvin\'de Heyelanlar Can Kaybı Yok

Artvin'de yağışlar heyelan ve taşkınlara yol açtı. Can kaybı yok, 32 köy yolu kapalı.

17.09.2024 01:17
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka'da yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ile taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını söyledi.

Vali Ünsal, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla Arhavi ve Hopa kaymakamlıklarında "Kriz Masası Durum Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Ünsal, öğleden sonra başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde heyelanlar ve taşkınlar meydana geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Ancak meydana gelen heyelanlar neticesinde Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimize bağlı toplam 32 köy yolu ulaşıma kapanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Belediye ekipleri tarafından, kapanan köy yollarını açma çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz genelinde ve özellikle Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerimizde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için tüm önlemleri almış bulunuyoruz. Halkımızın güvenliği için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Olası yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz."

Ünsal, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde yağışlar nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Heyelanlar Can Kaybı Yok - Son Dakika

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