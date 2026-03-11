Artvin'de Hz. Muhammed'in 1500. Yılı Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Hz. Muhammed'in 1500. Yılı Sergisi

Artvin\'de Hz. Muhammed\'in 1500. Yılı Sergisi
11.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de Hz. Muhammed'in doğumu için düzenlenen sergide 45 eser sanatseverlerle buluştu.

Artvin'de, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Artvin, Arhavi, Ardanuç ve Hopa halk eğitim merkezlerinin iş birliğiyle Artvin Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda düzenlenen sergide, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 45 eser yer aldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, dini ve kültürel değerlerin sanata dönüştüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergideki eserlerin sabır gerektiren uzun emeklerin ürünü olduğuna işaret eden Ergün, "Burada gördüğümüz her fırça darbesi ve renk yalnızca birer sanat eseri değil, aynı zamanda Peygamber efendimizin bizlere miras bıraktığı yüce ahlakın sanattaki yansımasıdır. Serginin açılmasında emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Keyif alarak gezdiğim bir sergi. Herkesin bu sergiyi gezip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Serginin hazırlanmasında görev alan usta öğreticilerden Hatice Çavuş da sergide ebru, hat ve tezhip sanatlarından oluşan 45 eserin yer aldığını belirtti.

Çalışmaların yaklaşık 3-4 ay süren atölye faaliyetleri kapsamında öğrenciler ve usta öğreticilerle birlikte hazırlandığını ifade eden Çavuş, "Ebru sabrı, hat tevazuyu, tezhip ise adaleti temsil ediyor. Bu üç vasıf Peygamber efendimizin özellikleri arasında yer aldığı için sergimizi bu düşünceyle hazırladık." ifadelerini kullandı.

Sergi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Turan Ergün, Güncel, Artvin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Hz. Muhammed'in 1500. Yılı Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran ordusu: ABD ve İsrail’in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi İran ordusu: ABD ve İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmı imha edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Papa, ABD’de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı
İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 16:01:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Artvin'de Hz. Muhammed'in 1500. Yılı Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.