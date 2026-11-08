Artvin'de iki arkadaş 40 santimetre karda 2 saat yürüyüp yayla evlerini kontrol etti - Son Dakika
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Artvin'de iki arkadaş 40 santimetre karda 2 saat yürüyüp yayla evlerini kontrol etti

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Artvin\'de iki arkadaş 40 santimetre karda 2 saat yürüyüp yayla evlerini kontrol etti
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Artvin'in yüksek kesimlerindeki kar yağışı, 2 bin 150 rakımlı Büyük Dağ Yaylası yolunu ulaşıma kapattı. Yayla evlerini kontrol etmek isteyen iki arkadaş, araçla ilerleyemeyince yaklaşık 2 saat karda yürüdü; kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken evlerde hasar görünmüyor.

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 150 rakımlı Büyük Dağ Yaylası'nda yol ulaşıma kapandı. Yayla evlerini kontrol etmek isteyen İslam Okur ve Hamdi Karbuz, araçlarıyla ilerleyemeyince yaklaşık 2 saat karda yürüyerek yaylaya ulaştı.

Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ortaköy köyüne bağlı 2 bin 150 rakımlı Büyük Dağ Yaylası beyaza bürünürken, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle yolunun ulaşıma kapandığı yayladaki evlerini kontrol etmek isteyen İslam Okur ve Hamdi Karbuz, araçlarıyla bir noktaya kadar ilerleyebildi. Yolun karla kapanması üzerine iki arkadaş, yaylaya ulaşmak için yürümeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren zorlu yolculuğun ardından yaylaya ulaşan ikili, kendi evlerinin yanı sıra diğer yayla evlerini de kontrol ederek dönüş yolculuğuna çıktı.

'BİZ KENDİMİZE SON YAYLACILAR DİYORUZ'

Yayla kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirten İslam Okur, "Biz kendimize son yaylacılar diyoruz. Yaklaşık 2 saat yürüyerek yaylalarımızı kontrol etmeye geldik. Çünkü biz yaylaya önem veriyoruz, bizim bir yayla kültürümüz var. Bu dönemde yaylalarımıza sahip çıkmazsak yazın geldiğimizde evlerimizi ayakta bulamayabiliriz. O yüzden yaylalarımızı kontrol etmek zorundayız" dedi.

'KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULDU'

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü ifade eden Okur, "Kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreyi buldu. İyi bir tipi var. Kendi yaylalarımızın ve diğer arkadaşlarımızın yayla evlerinin kontrollerini yaptık. Şu an herhangi bir hasar görünmüyor. Biz de yavaş yavaş dönüş yoluna çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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