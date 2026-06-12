Artvinli Miniklerden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Artvinli Miniklerden Yıl Sonu Sergisi

Artvinli Miniklerden Yıl Sonu Sergisi
12.06.2026 11:37
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Artvin Merkez Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin 'Görsel Sanatlar, Bilim, Sanat, Kültürel Öğelerimiz ve Dilimizin Zenginlikleri' temasıyla hazırladığı yıl sonu sergisi açıldı. Okul Müdürü Murat Şahin ve öğretmen Emine Yıldız, öğrencilerin emeklerini tebrik ederek üretimin önemini vurguladı. Katılımcılar sergi alanını gezdi.

Artvin'de, ilkokul öğrencilerince "Görsel Sanatlar, Bilim, Sanat, Kültürel Öğelerimiz ve Dilimizin Zenginlikleri" temasıyla hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Artvin Merkez Seyitler TOKİ Şehit Onur İlhan İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin, yıl boyunca emek ve üretim odaklı çalışmalarından oluşan sergi hazırladı.

Okul Müdürü Murat Şahin, serginin açılışında, öğrencilerin, öğretmenleriyle emek vererek hazırladıkları ürünleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin okulun tanıtımına da katkı sunduğunu belirten Şahin, emeklerinden ötürü öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Öğretmen Emine Yıldız da yıl boyunca öğrencilerin büyük emek ortaya koyduğunu dile getirerek, üretimin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından sergi alanı gezildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvinli Miniklerden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aycan Özden Nimettepe Aycan Özden Nimettepe:
    güzel bir etkinlik olmuş ama benzer sergiler önceki yıllarında da açılmıştı aynı temalar üzerine çalışmalar yapılıyor sanırım çocuklar için belli ki yararlı olduğu için bu şekilde devam ediliyor herhalde eğitimde devamlılık ve tutarlılık önemlidir tebrikler öğrencilere 0 0 Yanıtla
  • Nihal Ser Nihal Ser:
    eski zamanlarımızda böyle sergiler çok daha düzenli yapılırdı şimdi ne oldu bilmem ama bu tür faaliyetler çok önemlidir öğrencilerin kendisini göstermesi sağlanmalı hepimiz seviniz bu etkinliklere devam etsinler başarı diliyorum 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Ahsen Özgün Ayşe Ahsen Özgün:
    çocukların böyle sergiler yapması çok güzel şey ama merak ediyorum bunlar sonrası nereye gidiyor yani bir kez sergide gösterilip bitmiyor mu diye düşünüyorum devlet okullarında bu tür çalışmaların arşivlenip muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çocuğun çalışması bir belge gibi olmalı 0 0 Yanıtla
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