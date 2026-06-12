Artvinli Miniklerden Yıl Sonu Sergisi

Ayşe Ahsen Özgün:

çocukların böyle sergiler yapması çok güzel şey ama merak ediyorum bunlar sonrası nereye gidiyor yani bir kez sergide gösterilip bitmiyor mu diye düşünüyorum devlet okullarında bu tür çalışmaların arşivlenip muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çocuğun çalışması bir belge gibi olmalı