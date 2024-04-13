Artvin'in Borçka ilçesinde oğlunun kullandığı iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kayadibi köyünde Sabrettin Okuyan'ın (35), arı kovanlarını koyacağı arazisinde yol açtığı sırada kullandığı iş makinesinin kepçesi babası İshak Okuyan'a çarptı.
Yaralanan 56 yaşındaki baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Borçka Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan Sabrettin Okuyan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan Okuyan'ın iş makinesi operatörü olduğu, çalışma sırasında arıların sokması nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de iş makinesi kazası: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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