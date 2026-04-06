Artvin\'de İstinat Duvarından Düşen Adam Hayatını Kaybetti

ARTVİN'de yol kenarındaki istinat duvarından düşen Turgay Atalay (37), hayatını kaybetti.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Artvin-Ardanuç kara yolu DSİ mevkisinde meydana geldi. Turgay Atalay, bilinmeyen nedenle çıktığı, kara yolu üzerinde istinat duvarından çakıllı zeminine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Atalay'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.