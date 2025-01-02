Artvin\'de Kapanan Köylere Ulaşım Yeniden Sağlandı

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Artvin'in Borçka ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 6 köye yeniden ulaşım sağlanıyor.

İlçeye bağlı Camili havzasındaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ile Maral köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 42 kilometrelik yol güzergahında sürdürdüğü 19 günlük çalışma ile 6 köy yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Öte yandan kar kalınlığının bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu 1850 rakımlı Camili geçidinde ise çığ riskinin bulunduğu belirtildi.