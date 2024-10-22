Artvin'de Kar Yağışı: Köylüler Kurtarıldı - Son Dakika
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Artvin'de Kar Yağışı: Köylüler Kurtarıldı

Artvin'in Çukur köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan köylüler, ekipler tarafından kurtarıldı.

22.10.2024 20:51
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Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyü Zenegara mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle köylüler hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldı. Kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu mezrada, yaşam durma noktasına geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, köylülerin yardım çağrısına yanıt vererek bölgeye ulaştı, yolları açtı ve mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Köylüler güvenli bir şekilde mezradan tahliye edilirken, hayvanlar ise yürüyerek köye indirildi. Zorlu kış koşullarına rağmen ekipler, başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirerek köylülerin ve hayvanlarının güvenliğini sağladı.

Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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