Artvin'de Kar Yağışı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Artvin'de Kar Yağışı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başlatıldı

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, vatandaşları zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

23.02.2025 23:32
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Artvin'de kar yağışı sonrası ekipler cadde ve sokaklarda çalışma başlattı

ARTVİN - Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, kentte ulaşımın aksamaması için cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. İş makineleriyle yapılan kar temizleme çalışmaları, yolda mahsur kalan araçların çekilmesiyle devam etti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Erdem, "Öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı an itibarıyla hala devam ediyor. Trafikte olumsuzluklar yaşıyoruz. Makinelerimiz ve ekiplerimiz yoğun bir çabayla karlı alanları, yolları temizlemeye çalışıyorlar. Buradan bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; lütfen zincirsiz araçlarla, kar lastiği olmayan ve arazi tipi olmayan araçlarla trafiğe çıkmayınız. Yoğun kar yağışı takriben Meteoroloji verilerine göre iki gün daha devam edecek. Hem kazaya sebebiyet vermemek için hem de yolların kapanmasına sebep olmamak için lütfen zincirsiz araçlarınızla ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmayınız. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Kar Yağışı Sonrası Temizlik Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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