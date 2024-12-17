Artvin'de Kar Yağışı Sürücüleri Horona Düşürdü - Son Dakika
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Artvin'de Kar Yağışı Sürücüleri Horona Düşürdü

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Artvin'de yoğun kar nedeniyle trafikte bekleyen sürücüler, üşümemek için horon oynadı.

17.12.2024 02:31
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Artvin'de yoğun kar yağışı: Trafik durdu, sürücüler horon teperek ısındı

ARTVİN - Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı, Hopa- Borçka karayolunda ulaşımı durma noktasına getirdi. Trafikte mahsur kalan sürücüler, soğuk havadan korunmak için araçlarından inip horon oynadı.

Gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yoğun kar yağışı, yolları kayganlaştırarak sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken, özellikle tırların kontrolden çıkarak yolu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Soğuk havada beklemek zorunda kalan bazı vatandaşlar, araçlarından inerek horon oynadı. Yol kenarında sergilenen bu renkli görüntüler, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve kameralarla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Kar Yağışı Sürücüleri Horona Düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de Kar Yağışı Sürücüleri Horona Düşürdü - Son Dakika
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