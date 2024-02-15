Artvin\'de mahalle sakinleri, çelik ağla bağlanan dev kaya için kalıcı çözüm istiyor

Mahalle sakinleri her yağmurda diken üstünde yaşıyor
Artvin'in Borçka ilçesinde mahalle sakinleri, çelik ağla bağlanan dev kaya için kalıcı çözüm istiyor
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yamaçta çelik ağla bağlanan dev kaya 40 haneyi tehdit ediyor. Her yağmurda diken üstünde olan mahalle sakinleri, kalıcı çözüm istiyor.
Borçka ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan heyelanlar ve taşkınlar hayatı olumsuz etkiliyor. Yamaçtan kopan kaya parçaları ise vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışta ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 40 hane, sel, toprak kayması ve aşırı yağışlardan zarar gördü. Aynı mahalledeki 10 haneli 3 binada toprak kayması sonrasında boşaltıldı. Bu evlerin yanı sıra hasar alan ve tehlikede olan toplam 21 hane tahliye edildi. Evlerini boşaltmak zorunda kalan aileler ise nereye gideceklerine dair kara kara düşünmeye başladı.
Öte yandan mahallenin hemen üzerinde bulunan ve 40 haneyi etkileyen dev kaya, geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan sonra çelik telle bağlandı. Her an düşme tehlikesi bulunan kaya için mahalle sakinleri kalıcı çözüm istiyor.
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