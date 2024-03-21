Artvin\'de Orman Haftası etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi

Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Artvin- Yusufeli kara yolunun 20. kilometresi Zeytinlik köyü mevkisindeki Çoruh Nehri Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte, 10 dönüm alana sedir, zeytin, fıstık çamı, badem, zakkum, ayva, incir, kızılcık, nar, ateş dikeni, elma, ceviz, dut, kayısı, armut, yeni dünya, mandalina ve limondan oluşan 800 fidan dikildi.
Vali Cengiz Ünsal, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından ormanlara gerekli önemin verilmesi noktasında 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nün önemli olduğunu söyledi.
Ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdu daha sağlıklı, daha yaşanabilir kılmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni fidanların toprakla buluşturulmasının önemine değinen Ünsal, "Bu haftayı gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendirmeli ve ormanlarımızı, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görmeliyiz." dedi.
Ünsal, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye'nin Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sırada olduğunu belirterek, "Artvin'imizde de bu alandaki çalışmalara yoğun şekilde devam etmekteyiz. Türkiye Yüzyılı'nı kutladığımız 2023 yılı içerisinde ilimiz genelinde 800 bin fidan dikilmiş olup, 2024 yılı içerisinde 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.
Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya da gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli ve en paha biçilmez mirasın uygarlığın en temel göstergesi olan ağaç ve orman varlığı olduğunu kaydetti.
Şavşat halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Programa, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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