Artvin'de Sahte Bal Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de Sahte Bal Uyarısı

Geniş Video İzle

Artvin arıcılığında sahte bal alarmı! Başkan Durmuş, laboratuvar testi şart dedi.

09.04.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvinli arıcılardan 'sahte bal' uyarısı

Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş:

"Sahte balı anlamak için laboratuvar şart; gözle, damak tadıyla anlamak mümkün değil"

"Şişedeki pekmezi bal diye satıyorlar"

ARTVİN - Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, internet üzerinden "Artvin balı" adı altında sahte ürünlerin satıldığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Durmuş, "Sahte balı anlamak için laboratuvar şart. Gözle, damak tadıyla anlamak mümkün değil" dedi.

Artvin balının son yıllarda kalitesiyle ön plana çıkmasının ardından, internet sitelerinde sahte bal satışı da artış gösterdi. Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, bu durumun Artvinli üreticileri olumsuz etkilediğini ve sahte bal ile mücadele konusunda hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.

Durmuş, "Son yıllarda Artvin balının kalitesiyle ön plana çıkmasıyla sahtekarlar, site üzerinden Artvin balı adı altında bal satmaya başladılar. Bu da bizim Artvin arıcısını çok yordu. Artvin'de yaklaşık bin 400 kayıtlı arıcı bulunmakta. Sahte balı ağzıma almak istemiyorum çünkü Artvin'de sahte bal bulmak çok zor. Arıcılarımızın hiçbirinde sahtekarlık yoktur. Ancak dışarıda sahte bal, 'Artvin balı' adıyla satılıyor. Bu da bizim için büyük bir sorun. Sahte balı anlamak için laboratuvar gerekir. Gözle, damakla, balın akışına bakarak sahte olup olmadığını anlayamayız. Analiz yapmadan karar verilemez" diye konuştu.

"Şişedeki bal, bal olmayabilir"

Alınan balın üzerinde etiketi, dolum tarihi, hangi tesiste dolduğu, son kullanma tarihi ve parti numarası olmayan ürünlere güvenilemeyeceğini belirten Durmuş "Şişedeki pekmezi bal diye satarlar. Tüketiciler mutlaka güvenilir üreticiden alışveriş yapmalı. Hele hele Artvin'den almalılar. Artvin balı bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ancak son günlerde bazı sitelerde gramı milyon dolara satılan bal ilanları görüyoruz. Bu tür ilanlara kimse inanmasın. Biz arıcılar bakanlıktan işletme numarası almadan üretim yapamıyoruz. Vatandaşlar bu numaraları kontrol ederek balın kime ait olduğunu görebilir. Böylece güvenle tüketebilirler" şeklinde konuştu.

"Artvin coğrafyası sayesinde 6 farklı bal türü üretiyoruz"

Artvin'in coğrafi yapısının farklı rakımlarda çeşit çeşit bal üretimine olanak tanıdığını ifade eden Durmuş, "Artvin'de kestane balı, çiçek balı, ıhlamur balı, orman gülü balı, yaban mersini balı ve yayla balı üretiliyor. 0 rakımdan 2600 rakıma kadar arılarımız nektar topluyor. Bu zenginlik, balımıza da yansıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Alışveriş, Artvin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Sahte Bal Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı

12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
11:31 Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv’e girebilirler Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler
11:15 Özgür Özel, İmamoğlu’nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı Özgür Özel, İmamoğlu'nun babasının evinden çıkanları tek tek saydı
10:54 Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin Trump dünyaca ünlü şirketi tehdit etti: Bunu yapmazsan yüzde 100 vergi ödersin
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
17:24 Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor
17:22 Mıcrosoft’u protesto eden Al-Dubos’a anlamlı destek Mıcrosoft'u protesto eden Al-Dubos'a anlamlı destek
17:16 Somer Sivrioğlu’ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum Somer Sivrioğlu'ndan beklenmedik çıkış: Boykotu doğru bulmuyorum, protestoyu desteklemiyorum
17:15 Yeni takımında da beğenilmedi Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor Yeni takımında da beğenilmedi! Galatasaraylıların gitti diye sevindiği futbolcu geri dönüyor
17:12 Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor Ümit Özdağ hakkında iddianame düzenlendi! 7 yıl 10 ay hapis cezası isteniyor
17:11 Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu Ünlü televizyon yıldızı, milyarder işadamının oğluyla aşk yaşadığını duyurdu
17:06 Olaylı derbide yeni gelişme Galatasaray’ın iki futbolcusu da ceza aldı Olaylı derbide yeni gelişme! Galatasaray'ın iki futbolcusu da ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 13:03:29. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Sahte Bal Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement