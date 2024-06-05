Artvin'de Trafik Denetimlerinde 118 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Artvin'de Trafik Denetimlerinde 118 Araç Trafikten Men Edildi

Artvin\'de Trafik Denetimlerinde 118 Araç Trafikten Men Edildi

Artvin'de geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 21 bin 310 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 45 sürücünün ehliyetine el konuldu, 118 araç trafikten men edildi ve 571 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, mayıs ayı boyunca 4 radarlı hız denetimi, 8 motosiklet denetimi, 3 alkol denetimi, 5 yük ve yolcu taşıyan araçların denetimi, 1 traktör ve tarım işçilerini taşıyan araç denetimi, 4 emniyet kemeri denetimi, 3 cep telefonu denetimi ve 3 okul servisi denetimi gerçekleştirildi.

05.06.2024 15:25
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Artvin'de geçen ay yapılan trafik denetimlerinde 118 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin artırılması ve korunması çalışmalarında mayıs ayında 21 bin 310 sürücü ve aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde 45 sürücünün ehliyetine el konulduğu, 118 aracın trafikten men edildiği, 571 sürücüye de cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, jandarma trafik birimlerince mayıs ayı süresince 4 radarlı hız denetimi, 8 motosiklet denetimi, 3 alkol denetimi, 5 yük ve yolcu taşıyan araçların denetimi, 1 traktör ve tarım işçilerini taşıyan araç denetimi, 4 emniyet kemeri denetimi, 3 cep telefonu denetimi, 3 okul servisi denetimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Trafik Denetimlerinde 118 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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