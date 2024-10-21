Artvin\'de Tünel Kazası: 3 Yaralı

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Artvin'de tünel içinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Artvin - Yusufeli karayolu Oruçlu köyü mevkisindeki Kalburlu Tüneli'nde Fatih Anzevli'nin kullandığı 08 AAN 910 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada sürüyle birlikte araçta bulunan karısı Sonnur ve oğlu Ahmet Efe Anzevli yaralandı.

Yaralılar ambülansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.