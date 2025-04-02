Artvin'deki Heyelan Anları Cep Telefonu Kamerasında

ARTVİN'in Ardanuç ilçesindeki ormanda meydana gelen heyelanda bazı ağaçlar kökünden sökülerek devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Tosunlu köyündeki ormanda, sıcaklığa bağlı karın erimesiyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu kökünden sökülen birçok ağaç devrilirken, köy yolunda çatlaklar oluştu. Yamaç alandaki orman zemininde çökmeler yaşanırken, ağaçların devrildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; kökünden sökülen ağaçların büyük gürültüyle yola devrildiği anlar yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "Bakın, ağaçlar kökünden sökülüyor. Ağaç geliyor. Diğer taraftan da geliyor. Bu bir afet" dediği duyuluyor.