Artvin\'e Yatırımlar Hızlanıyor

15.05.2026 16:57
Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'deki projelerin ilerlemesini ve yeni yatırımları açıkladı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kentte yürütülen yatırımlar ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çelik, 2023 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini belirterek, seçim döneminde verdikleri sözler doğrultusunda Artvin'de düzenli bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğunu kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaştıklarını ifade eden Çelik, aynı samimiyet ve ciddiyetle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Artvin'de ilk icraatlarından birinin Artvin Ticaret Borsasının kurulması olduğunu ifade eden Çelik, ikinci önemli projenin ise yıllardır çözülemeyen Küçük Sanayi Sitesi olduğunu belirtti.

Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda alt ve üstyapı için yüzde 70 destek sağlandığını, projenin bu yıl içerisinde ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Arhavi Organize Sanayi Bölgesi projesinde de önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Çelik, "Arhavi OSB'de yüzde 72'lik bir kamulaştırma bitti. Kalan yüzde 28'lik kamulaştırmada sonrasında da ön tahsisler yapılacak ve Artvin bir organize sanayi sitesine kavuşacak. Bu Artvin için çok önemli. OSB'nin devreye girmesiyle yaklaşık 2 bin kişilik bir istihdam olacak. Küçük sanayi sitesinin de devreye girmesiyle de 1000 kişilik istihdamı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Hopa'da yapımı süren stadyum projesinin ilk etabının tamamlandığını ifade eden Çelik, ikinci etap ihalesinin 21 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hopa Tır Parkı projesinde de önemli aşama kaydedildiğini aktaran Çelik, sondaj çalışmalarının tamamlandığını, ÇED sürecinin devam ettiğini ve dolgu çalışmalarına kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Doğalgaz çalışmalarına da değinen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artvin için önemli olan bir konuda doğalgaz konusu. Artvin merkez, Şavşat ve Yusufeli doğalgaza kavuştu. Söz verdiğimiz gibi hızlı şekilde Ardanuç'u doğalgaza kavuşturduk. Diğer ilçeler için merkezde bir depo inşasının zaruriyetini yetkililer ortaya koydular. Onu gerçekleştirdik. Doğalgaz dağıtımı yapılacak merkez inşa edildi. Borçka, Kemalpaşa ve Murgul'un da doğalgaza kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor."

Arhavi'de yaşanan su probleminin çözüme kavuştuğunu dile getiren Çelik, ilçeye kilometrelerce uzaklıktan temiz su getirildiğini, su projeleri kapsamında özel idare tarafından bugüne kadar 67 milyon civarında bir kaynakla 19 projenin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yusufeli'nde afet ve sosyal konut projeleri kapsamında 190 konut yapılacağını ifade eden Çelik, "TOKİ başkanımızla da görüştük bunlara 100 konut daha ekleyerek 290 konutu bu yıl içerisinde afet ve sosyal konut olarak başlatıyoruz. 500 bin konut projesi içerisinde Artvin'e düşen 1040 konutun ilk etabının da temelini bu yıl atmış alacağız. Diğer bölümü 2027 yılı içerisinde gerçekleşecek." diye konuştu.

Çelik, kırsaldaki yol sorunlarının çözümü için yoğun çalışma yürütüldüğünü, bu kapsamda 360 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:27:10. #7.12#
