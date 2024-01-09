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Artvin'in Borçka ilçesinde 10 mahalle köy statüsüne geçti - Son Dakika
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Artvin'in Borçka ilçesinde 10 mahalle köy statüsüne geçti

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Alaca, Karşıköy ve Güreşen köylerine bağlı mahalleler birleşerek köy statüsüne geçti. Alaca köyüne bağlı Merkez, Orhanlı ve Işıklı mahalleleri Ataköy köyü adını aldı. Karşıköy köyüne bağlı Tektaş, Gürgenli, Kutliyet, Zegan ve Sanistle mahalleleri Tektaş köyü oldu. Güreşen köyüne bağlı Boyalı ve Kesiktaş mahalleleri ise Boyalı köyü ismiyle müstakil köy statüsüne getirildi.

Artvin\'in Borçka ilçesinde 10 mahalle köy statüsüne geçti
09.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:51
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Artvin'in Borçka ilçesinde bazı köylere bağlı 10 mahalle, yapılan referandumla birleşerek köy statüsüne geçti.

Buna göre, Alaca köyüne bağlı Merkez, Orhanlı ve Işıklı mahalleleri birleşerek Ataköy köyü adını aldı.

Karşıköy köyüne bağlı Tektaş, Gürgenli, Kutliyet, Zegan ve Sanistle mahalleleri birleşerek Tektaş köyü, Güreşen köyüne bağlı Boyalı ve Kesiktaş mahalleleri birleşerek Boyalı köyü ismiyle müstakil köy statüsüne getirildi.

Artvin İl Genel Meclisi ocak ayı olağan toplantısında onaylanan değişim kararı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletildi.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Artvin, Politika, Güncel, Son Dakika

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