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Artvin-Şavşat Kara Yolunda Kayalar Temizleniyor - Son Dakika
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Artvin-Şavşat Kara Yolunda Kayalar Temizleniyor

Artvin-Şavşat kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Artvin Karayolları 102'nci Şube Şefliği tarafından başlatılan çalışmada, profesyonel dağcılar güvenlik önlemleri alarak kayaları temizliyor. Çalışma sonrası yamaçlar çelik ağlarla kaplanacak ve riskli bölgeler kaya düşme tehdidinden kurtulacak.

04.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:45
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ARTVİN- Şavşat kara yolunda yamaçlarda düşme riski bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Artvin Karayolları 102'nci Şube Şefliği'nce Artvin- Şavşat kara yolunun 10'uncu ve 20'inci kilometrelerince yamaçta düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Profesyonel endüstriyel dağcılar, araç trafiğine kapatılan kara yolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla yamaçlara tırmandı. Dağcılar, kayaları levye, kriko yönetimiyle temizledi. Kaya düşmelerinin sıkça yaşandığı güzergahtaki yamaçlara, temizlik çalışması sonrası çelik ağlarla kaplanacak. Çalışmanın tamamlanması ile riskli bölgeler kaya düşme tehdidinden kurtulacak.

Artvin-Şavşat Kara Yolunda Kayalar Temizleniyor
Kaynak: DHA
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