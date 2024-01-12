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Artvin Şavşat'ta Yaşlılar için Moral Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta Yaşlılar için Moral Programı Düzenlendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından organize edilen programda, Kaymakam Kübra Sivaslıoğlu ve Şavşat Meslek Yüksekokulu kız öğrencileri, merkezde kalan kadınlarla bir araya geldi. Programda yaşlılara değer verildiği vurgulandı ve gençlerin empati kurması amaçlandı. Katılımcılar, müzik öğretmeni Adem Temiz'in akordeon eşliğinde söylediği türkülere eşlik etti.

Artvin Şavşat\'ta Yaşlılar için Moral Programı Düzenlendi
12.01.2024 - 12:28,
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Naime- İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Merkezi sakinleri için moral programı organize edildi.

Şavşat Kaymakamlığınca Efkar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Kaymakam Kübra Sivaslıoğlu ve Şavşat Meslek Yüksekokulu kız öğrencileri, merkezde kalan kadınlarla bir araya geldi.

Sivaslıoğlu, Türk toplumun yaşlılara her zaman değer vererek başının tacı yaptığını söyledi.

Programda bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Sivaslıoğlu, "Yaşlılarımızın duaları hem bizim için hem de devletimiz için önemli. Allah sizlere uzun ömürler versin. Devletimiz ve bizler, sizlerin her durum ve her şartta yanınızdayız." dedi.

Sivaslıoğlu, programın amacının gençlerin empati kurmasını sağlamak, ninelerin de bir nebzede olsa torun hasreti gidermek olduğunu ifade etti.

Programa katılan 98 yaşındaki Müzeyyen Koşar ise hoş vakit geçirdiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Katılımcılar, müzik öğretmeni Adem Temiz'in akordeon eşliğinde söylediği türkülere eşlik ettiler.

Kaynak: AA
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