Artvin Ticaret Borsası Toplantısı Yapıldı

Artvin Ticaret Borsası'nın temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu başkanlığında, Artvin Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, haziran ayı gelir-gider kesin mizanı görüşülürken, borsanın hizmet binasına ilişkin güncel gelişmeler değerlendirildi.

Gündem kapsamında Halk Eğitim Merkezi Arıcılık Kursu'nun açılması, zeytin bölgesindeki konkansörün çevresel etkileri, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim töreni, reel sektör ile finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı ve liman sahasına gelen hububatın tesciline yönelik çalışmalar ele alındı.

Hacıoğlu, toplantıda alınan kararların Artvin iş dünyasına ve bölge ekonomisine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, toplantının sonunda Artvin Ticaret Borsası Meclis Üyesi Gökhan Şimşek'in doğum günü kutlandı.