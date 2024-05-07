Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar'ı ziyaret etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar\'ı ziyaret etti

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve meclis üyeleriyle bir araya gelerek, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Vali Ünsal, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde göreve seçilen üyeleri tebrik ederek, yeni çalışma döneminin verimli ve başarılı geçmesini temenni etti. İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde güzel işler yapacaklarına inandıklarını ifade etti.

07.05.2024 11:23
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar'ı ziyaret etti.

Vali Ünsal, Meclis Başkanı Makar ve meclis üyeleriyle bir araya geldiği ziyarette, kentte devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde göreve seçilen üyeleri tebrik eden Ünsal, yeni çalışma döneminin verimli ve başarılı geçmesini temenni etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar ise yeni dönemde güzel işler yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar'ı ziyaret etti - Son Dakika

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